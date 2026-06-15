Américo Villarreal dio a conocer que irá contra Los Angeles Times, advirtiendo que buscará reparación y derecho de réplica por parte del medio estadounidense.

Estamos analizando con gente que nos asesora en el campo jurídico legal, para ver las condiciones también de estos medios de comunicación a las leyes norteamericanas... Pero sí estamos exigiéndole también una reparación Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas calificó las acusaciones de Los Angeles Times como una “propaganda disfrazada de noticia”,y acusó que las notas serían pagadas con fines políticos.

Américo Villarreal insistió en que buscaría una reparación del daño tras verse afectada su imagen, la cual podría incluir una disculpa y una nota de réplica publicada en el propio medio.

Américo Villarreal Anaya tiene visa vigente (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Américo Villareal acusa pagos y propagada política tras la publicación de Los Angeles Times

En entrevista con medios, el gobernador Américo Villarreal mencionó que está evaluando junto a sus asesores jurídicos las posibles acciones legales tras las publicaciones en su contra en Los Angeles Times.

Agregó que también buscará una reparación del daño, la cual podía constituir en una publicación en el mismo medio estadounidense para desmentir lo difundido en su contra.

Estamos exigiéndole también una condición de que también nos den los mismos espacios de divulgación y la condición mediática que armaron Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

A decir de Américo Villarreal, lo difundido por Los Angeles Times incurrió en una "propaganda disfrazada de noticia“, al igual que otras notas que, dijo, serían pagadas.

Sobre ese argumento, el gobernador defendió que el medio estadounidense debería tener consecuencia de alguna reparación, “cuando menos de disculpa y de publicación en sus medios”.

Américo Villarreal aseguró tener información que desmiente a Los Angeles Times

Los Angeles Times afirmó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, estaba siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades relacionadas con:

Crimen organizado

Tráfico ilegal de combustible (huachicol)

Visa revocada

Sin embargo, Américo Villarreal dijo que se tuvo oportunidad de información de la Embajada de Estados Unidos, sus instituciones de seguridad interior y del propio canciller en México para desmentir lo dicho.