El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal no tienen permisos especiales para ingresar a Estados Unidos.

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido (beneficiados con tal permiso)”. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Ante los reportes de las cancelaciones de sus visas y el uso del permiso Significant Público Benefit Parole, un medio de comunicación solicitó la información oficial.

Sin embargo, el DHS no dio respuesta sobre las visas de ambos gobernadores, referente a lo escrito en Los Angeles Times.

DHS: gobernadores no tienen permisos especiales para ingresar a Estados Unidos

Ni Alfonso Durazo ni Américo Villarreal poseen un permiso especial -conocido como Parole y usado cuando no se cuenta con visa- para ingresar a Estados Unidos, aclaró en correo DHS.

Gobernadores no tienen permiso especial para ingresar a Estados Unidos: DHS (Unsplash)

El medio de comunicación La Opinión solicitó de manera formal el conocer las condiciones del permiso especial que el DHS habría otorgado a Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

De acuerdo con lo dado a conocer por el medio, no hay lugar a equivocaciones ya que el DHS utilizó el nombre completo de los gobernadores, cuando en su solicitud sólo abarcaron el primero.

Aunque el DHS no habría aclarado la acusación de las visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal que según Los Angeles Times, fue revocada de parte de Estados Unidos.

Y remitió la solicitud al Departamento de Estado sobre cualquier consulta sobre el visado de los gobernadores, que el medio ya había cuestionado con anterioridad.

Sin embargo, el Departamento de Estado no ha aclarado si las visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal fueron revocadas como acusa Los Angeles Times.