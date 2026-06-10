El empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez denunció, a través de un video, que el hijo del gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, intentó extorsionarlo por una cifra multimillonaria.

“Desde que decidí a no acceder a la exigencia de 110 millones de pesos, mi vida cambió. He perdido mucho dinero” Israel Alejandro Valdez Sánchez

Al hablar sobre los hechos, advirtió que el responsable del intento de extorsión por una suma de 110 millones de pesos, es Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas.

Tras explicar los hechos de los que ha sido víctima, el empresario acusó que no solo ha perdido dinero, sino que también su familia ha perdido la tranquilidad.

Empresario acusa que el hijo de Américo Villarreal intentó extorsionarlo

Por medio de un video que compartió en redes, el empresario de Tamaulipas, Israel Valdez Sánchez, denunció que ha sido víctima de una presunta extorsión por un monto de 110 millones de pesos.

Sobre los hechos, detalló que la presunta extorsión inició con exigencias directas del hijo de Américo Villarreal, quien le habría solicitado el pago millonario para mantener vigentes contratos de despensas.

Al abundar en los detalles, resaltó que Américo Villarreal Santiago le exigió cobros que se dividieron en dos partes, la primera de 80 millones para un grupo y la segunda de 30 millones.

#ATENCIÓN Tamaulipas

Un empresario denuncia públicamente estar siendo extorsionado por Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya.



Según su testimonio, se le exigió un “moche” millonario (alrededor de 110 millones de pesos) a cambio de un contrato… pic.twitter.com/UsiCnMrbrE — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 9, 2026

Asimismo, indicó que la presunta extorsión se ejecutaba mediante cancelación de contratos, retención de pagos y fabricación de delitos para presionarlo con el fin de que entregara la cantidad solicitada

Además, el empresario afirmó que el hijo de Américo Villarreal utilizó el peso del poder estatal como amenaza, advirtiéndole que sería “aplastado como un zancudo” si no accedía al pago exigido.

Empresario lamenta que él y su familia perdieron la tranquilidad

Al revelar que está siendo víctima de un intento de extorsión por parte del hijo de Américo Villarreal, el empresario lamentó que el tema no solo se ha centrado en un asunto económico.

Con respecto a dicho punto, dijo que la presunta extorsión quebró la tranquilidad de su esposa y de sus hijos, quienes ahora viven con angustia constante.

Incluso, resaltó que ahora el miedo lo acompaña en cada momento, reconoció que teme grabar sus denuncias y que siente en riesgo su vida y la seguridad de su familia.

Por lo anterior, culpó de lo que le pueda ocurrir a él y sus familiares al hijo del gobernador y advirtió que cuenta con evidencia en videos y audios sobre los intentos de extorsión que ha sufrido.