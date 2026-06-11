El caso de Israel Alejandro Valdez sigue dando de qué hablar, pues ahora el propio empresario dio a conocer los detalles del intento de extorsión que involucra al hijo de Américo Villarreal.

Fue durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, que el empresario narró el caso del que ha sido víctima y por el cual culpa de forma directa a Américo Villareal Santiago.

Cabe destacar que en su denuncia, Israel Alejandro Valdez ha señalado que se ha le ha exigido un “moche” de 110 millones de pesos.

Empresario acusa a hijo de Américo Villarreal por presunta extorsión (Especial)

Isrrael Alejandro Valdez narra intento de extorsión que involucra al hijo de Américo Villarreal

A finales de 2022, el empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez, sostuvo una reunión con Felipe Salinas, quien se presentó como el operador financiero de Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas.

En el encuentro, dijo, Felipe Salinas lo invitó a participar, en conjunto con una de sus empresas, en la distribución de mil 700 millones de despensas para los 43 municipios del estado.

El contrato, explicó, tenía un valor de 541 millones 40 mil pesos y, al acceder, participó en la licitación de la cual resultó ganador frente a otros proveedores de la entidad.

Sin embargo, el operador de Américo Villarreal Santiago lo citó a una segunda reunión en la que le explicó que parte del dinero que ganarían con el contrato, se repartiría en dos partes:

80 millones de pesos de “anticipo” para “el jefe” (Américo Villarreal) y su hijo

30 millones de pesos adicionales en efectivo tendrían que entregarse en la ciudad de Saltillo para los operadores

Al entender que lo anterior se trata de un intento de extorsión por la exigencia de un “moche”, se negó al advertir que el anticipo total era de 162 millones de pesos y que usar 110 millones para pagos ilícitos dejaría el contrato inoperable.

Ante la respuesta que dio, Felipe Salinas le advirtió que le informaría al “jefe” de su decisión de no acceder al “moche” y que entonces debería atenerse a las “consecuencias”.

Empresario denuncia “consecuencias” por no acceder a extorsión del hijo de Américo Villarreal

El empresario refirió que el 28 de marzo de 2023, la administración estatal cortó comunicación con él y, días después, se le rescindió el contrato sin fundamentos.

Ante la medida injustificada, Israel Alejandro Valdez presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que en el mes de febrero de 2024 se resolvió a su favor.

Sin embargo, asegura que como represalia en su contra, la Fiscalía de Tamaulipas inició una investigación de oficio basada en una nota publicada en Facebook en la que se le acusa de fraude.

Aunado a ello, Israel Alejandro Valdez denunció que también ha recibido amenazas de Jorge Beas, representante legal del gobierno, quien le advirtió que “todo el peso del poder iba a caer sobre él”.

Incluso, señaló que actualmente vive bajo arraigo en casa con sus ventas desplomadas en un 94%, sin pasaporte, visa americana y con su familia fuera del estado por seguridad.