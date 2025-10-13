Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado garantizar la alimentación de los afectados por las lluvias.

“La instrucción de la presidenta es estar aquí apoyando a la población, principalmente, otorgando la alimentación de todos los días, despensas, agua, servicio de salud y la limpieza de las calles y de sus casas”. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil

En entrevista, la coordinadora Laura Velázquez Alzúa dio un pequeño balance sobre las acciones que se han desplegado en favor de los afectados por las inundaciones en cinco estados.

Cabe mencionar que Veracruz es uno de los estados más afectados, donde Telcel y Altán han activado el roaming gratuito para apoyar a todos los damnificados.

Telcel y Altán Redes activan roaming gratuito damnificados en Veracruz (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Alimentación de afectados por lluvias es prioridad de Claudia Sheinbaum, informa Laura Velázquez Alzúa

Este lunes 13 de octubre, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, dio un balance inicial de los recursos que se han desplegado en cinco estados por las lluvias.

La coordinadora nacional de Protección Civil dijo que Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones para garantizar la alimentación de todos los afectados por lluvias, así como los servicios de salud.

Laura Velázquez Alzúa comentó a Enrique Acevedo que ya se tienen contabilizados los municipios con más afectaciones por las lluvias e inundaciones en cinco entidades de México, siendo Veracruz y Puebla las más afectadas.

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil este es el número de municipios con más afectaciones:

22 municipios en Veracruz

17 municipios en Puebla

22 municipios en Hidalgo

12 municipios en San Luis Potosí

8 municipios en Querétaro

Durante la entrevista, Laura Velázquez Alzúa adelantó que ya se está trabajando en la limpieza de las calles para que se pueda realizar el censo, que ya ha ordenado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:

Hidalgo 43

Puebla 4

Veracruz 18

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.