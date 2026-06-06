Ya todo está listo para el concierto de Matisse en CDMX. Estos son los horarios para el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: a partir de las 6:00 p.m.

Concierto: a las 8:00 p.m.

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 10:00 p.m.

Matisse celebra el éxito de “El Ayer” con una segunda fecha en el Auditorio Nacional

El concierto de Matisse en la Ciudad de México responde al éxito de convocatoria alcanzado por el trío, que abrió una segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar los boletos de su primera presentación.

La actuación forma parte de la gira El Ayer, un recorrido que marca una nueva etapa en la trayectoria del grupo y que sirve como escaparate principal de su más reciente producción discográfica.

Matisse (Instagram | @matisse_mx)

Con este espectáculo, la agrupación busca presentar oficialmente el álbum El Ayer, un material integrado por 11 canciones que retoman la esencia romántica y melancólica que caracteriza su propuesta musical.

Las canciones exploran temas relacionados con la madurez emocional, las despedidas y los procesos personales, combinando arreglos acústicos con baladas que evocan la nostalgia de etapas pasadas.

Entre los éxitos que destacan dentro del repertorio se encuentran “Mantra”, “Aplauso”, “Conmigo Sin Ti” y “Hipotéticamente”, colaboración realizada junto al cantautor Leonel García.

La gira también incorpora una propuesta visual inédita diseñada para reflejar el concepto íntimo del disco, mediante una producción escénica enfocada en la cercanía con el público.

Además de las nuevas composiciones, Matisse aprovechará la velada para interpretar algunos de los éxitos más representativos de su carrera, como “Como lo hice yo”, “Más que amigos”, “Todavía” y “Primer avión”, canciones que se han consolidado entre las favoritas de sus seguidores.