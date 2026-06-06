El delantero iraquí Aymen Hussein fue detenido e interrogado durante siete horas en el aeropuerto O’Hare de Chicago al llegar a Estados Unidos con su selección, para disputar el Mundial 2026.

De acuerdo a reportes de prensa, las autoridades migratorias de Estados Unidos sometieron a Aymen Hussein a verificaciones de seguridad adicionales antes de autorizar su ingreso al país.

(@aymanhussen9)

¿Por qué detuvieron al jugador de Irak Aymen Hussein?

Una posible confusión con otra persona de nombre similar, o un procedimiento de revisión de seguridad rutinario aplicado en Estados Unidos, serían las razones por las que Aymen Hussein fue retenido.

El incidente se produjo a la llegada de la selección de Irak a Estados Unidos tras su empate 1-1 contra España el viernes 5 de junio.

El resto de los integrantes de la delegación iraquí abandonaron el aeropuerto, pero Hussein fue detenido para realizar controles de información y verificación de datos.

Aunque las autoridades de Irak buscaron resolver el problema de inmediato, tuvieron que ir a su base de entrenamiento sin su delantero estrella.

¿Quién es Aymen Hussein?

Aymen Hussein, quien estuvo detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos, es considerado una figura en la selección de Irak que jugará el Mundial 2026.

Husseins anotó el gol que aseguró la clasificación del país a un Mundial después de cuatro décadas de ausencia.

Tras 93 partidos con la selección nacional, el delantero ha marcado 33 goles.

Irak disputará su último partido de preparación ante Venezuela el 9 de junio previo a su debut en el Mundial de 2026.

En la fase de grupos, Irak comparte grupo con Francia, Noruega y Senegal.