Tras las afectaciones por las lluvias en Veracruz, Telcel y Altán Redes se alían para ayudar a los damnificados y activan el roaming gratuito.

Más de 550 mil usuarios damnificados en Veracruz podrán comunicarse con su familia gracias a Telcel y Altán Redes

Esto para garantizar que más de 550 mil usuarios puedan estar en comunicación con sus familias en las zonas impactadas por la contingencia en Veracruz.

Por lo que ahora los damnificados de las zonas afectadas en Veracruz ante los fenómenos meteorológicos, podrán estar en comunicación y contacto tanto con sus familias como con los servicios de emergencia.

Cabe recordar que Altán Redes es una empresa mexicana de telecomunicaciones cuyo papel ha sido fundamental en la infraestructura digital del país.

La principal función de Altán Redes es operar la Red Compartida, una red mayorista de banda ancha móvil que se distingue por utilizar tecnología de última generación 4.5G LTE.

El objetivo central de Altán Redes y la Red Compartida es democratizar el acceso a la conectividad en México.

Es decir que lleva servicios de internet móvil de alta calidad a un mayor número de regiones, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso permitiendo a diversas empresas de telecomunicaciones ofrecer sus propios servicios como Telcel.