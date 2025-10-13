El diputado de Morena, Ricardo Monreal , de 65 años, propuso que los legisladores donen parte de su dieta para apoyar a los damnificados por las lluvias que afectaron diversos estados del país.

“Queremos instalar un centro de acopio que yo deseo que todos los diputados, incluso estemos pensando en donar parte de nuestra dieta que recibimos en la Cámara.” Ricardo Monreal

Durante un encuentro con la prensa, Monreal señaló que la iniciativa busca apoyar de manera directa a las familias afectadas, y forma parte de un plan más amplio de solidaridad que los diputados están considerando en el marco de la emergencia por lluvias e inundaciones.

El legislador destacó que esta medida sería una forma de contribuir desde la Cámara de Diputados y responder a la urgencia humanitaria provocada por los fenómenos meteorológicos recientes.

Ricardo Monreal quiere que los diputados donen de su dieta a los damnificados por las lluvias

Ricardo Monreal, diputado de Morena, estuvo hablando con los medios de comunicación durante su estancia en la Cámara de Diputados.

Y entre lo que se dijo, Ricardo Monreal es que quieren colocar un centro de acopio para los damnificados por las lluvias:

Ricardo Monreal reveló que fueron 5 los estados afectados por las lluvias torrenciales en México, incluido Veracruz.

Recordó que las lluvias afectaron en diversos ámbitos haciendo daños a estructuras como calles, casas, patrimonios y bienes de los ahora damnificados a los cuales apunto “hay que ayudar”.

Ricardo Monreal también confirmó que ya estaban las cuadrillas del Bienestar en la zona de damnificados y ya se han iniciado el plan DN3.

Ricardo Monreal, propone que los diputados donen parte de su dieta a los damnificados por las lluvias (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:

Hidalgo 43

Puebla 4

Veracruz 18

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.