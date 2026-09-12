Enrique Acevedo es uno de los periodistas mexicanos con mayor proyección internacional y una de las figuras más reconocidas de la televisión en español.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en algunos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos y México, participando en coberturas de acontecimientos históricos y consolidándose como conductor de noticieros de alcance nacional.

Su experiencia en medios internacionales, así como su formación académica en periodismo y relaciones internacionales, lo han convertido en una de las voces más influyentes del periodismo contemporáneo.

¿Quién es Enrique Acevedo? (Enrique Acevedo vía Instagram)

¿Quién es Enrique Acevedo?

Enrique Acevedo es un periodista mexicano que ha sido considerado uno de los principales presentadores de noticias en Estados Unidos por el Huffington Post.

También, Enrique Acevedo ha sido nombrado “Líder Global en los Medios” por el World Economic Forum además de ser galardonado con el premio News & Documentary Emmy Award for Outstanding Feature Story in Spanish.

Desde 2024, Enrique Acevedo es titular del noticiero estelar de Noticias N+ y es titular de En Tiempo Real en Grupo Fórmula.

¿Qué edad tiene Enrique Acevedo?

Nacido en Ciudad de México (CDMX) en 1978, por lo que actualmente Enrique Acevedo tiene 48 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Acevedo?

El cumpleaños de Enrique Acevedo es el 6 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Piscis; mientras que en el horóscopo chino es caballo.

¿Quién es la esposa de Enrique Acevedo?

En 2014 Enrique Acevedo se casó con Florentina Romo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La esposa de Enrique Acevedo, Florentina Romo es publirrelacionista de Channel en Miami, ciudad de Estados Unidos en donde conoció al periodista en 2013.

¿Qué estudió Enrique Acevedo?

Como parte de su formación académica, Enrique Acevedo estudió en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, donde obtuvo una Maestría en Periodismo.

Además de licenciarse en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Enrique Acevedo?

Comenzando como becario Pritzker en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago en 2019, Enrique Acevedo fue corresponsal del espacio 60 Minutes+.

Y el primer conductor mexicano de CBS This Morning, considerado uno de los programas principales de la televisión de Estados Unidos.

Previo a estar en dichos espacios, colaboró por más de 10 años en Noticias Univisión, donde llegó a ser copresentador del noticiero estelar.

Enrique Acevedo ha participado en coberturas importantes como:

guerra Israel contra Hamás

las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020

la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán

el terremoto del 19 de septiembre

¿Quién es Enrique Acevedo? (Enrique Acevedo vía Instagram)

De igual manera, ha entrevistado a figuras internacionales, como Barack Obama y Melinda Gates; recientemente Enrique Acevedo entrevistó a Donald Trump, el presidente Joe Biden y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El periodistas coescribió y coprodujo 30 Segundos , un documental sobre los jóvenes votantes latinos y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Enrique Acevedo reemplazará a Denise Maerker en Atando Cabos de Radio Fórmula

Tras el anuncio de Denise Maerker sobre su salida del programa Atando Cabos en Radio Fórmula después de 23 años, el grupo también declaró que será Enrique Acevedo quien la reemplace al frente de la transmisión.

Así lo compartió en una mensaje por redes sociales Radio Fórmula, en el que dio la bienvenida a Enrique Acevedo para conducir Atando Cabos, de 13:00 a 15:00 horas a partir del próximo 10 de junio.

Por su parte, Enrique Acevedo declaró que el ciclo de Denise Maerker ha sido espectacular, agradeciéndole por 23 años al frente de Atando Cabos, deseándole todo el éxito en lo que viene, aunque sin pronunciarse por su nombramiento.