La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso al alcalde de Cuautla, luego de aportar las pruebas suficientes que lo ligan con el delito de delincuencia organizada.

Jesús Corona, alcalde de Cuautla, fue detenido a finales de mayo luego de permanecer varios días prófugo. Su captura se dio en el marco de las acciones de la Operación Enjambre en Morelos.

A través de un comunicado, la FGR detalló que el alcalde de Cuautla permanecerá en prisión preventiva oficiosa tras su vinculación y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.

Juez vincula a proceso a alcalde de Cuautla y dicta prisión preventiva por delincuencia organizada

Este sábado 6 de junio, la FGR informó que obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Corona, alcalde de Cuautla, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Vinculan a proceso a alcalde de Cuautla por delincuencia organizada (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, Jesús Corona permanecerá detenido en Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora, mientras se realiza la investigación complementaria.

La vinculación a proceso representa un nuevo avance en las investigaciones federales sobre presuntas redes de colaboración entre funcionarios municipales y grupos delictivos que operan en Morelos.

Tras darse a conocer la noticia, la FGR reiteró que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad competente.

Jesús Corona fue capturado el 30 de mayo en cumplimiento de una orden de aprehensión, en seguimiento a una grabación en la que Jesús Corona aparecía en una reunión con Júpiter “N” El Barbas.

Júpiter Araujo Bernard, conocido como “El Barbas”, fue identificado por autoridades estatales y federales como el presunto líder del Cártel de Sinaloa que opera en la zona oriente de Morelos.