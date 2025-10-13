Movimiento Ciudadano propone declarar desastre natural en cinco estados de México tras las intensas lluvias que se registraron en los últimos días.

Señalan que está medida es clave para que se puedan acceder a los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales.

Movimiento Ciudadano pide declarar desastre natural en cinco estados tras las fuertes lluvias

La periodista Azucena Uresti compartió en su cuenta de X la propuesta de Movimiento Ciudadano sobre las fuertes lluvias que se han registrado en algunos estados de México.

Movimiento Ciudadano pide declarar desastre natural en cinco estados tras las lluvias (@azucenau / X )

Movimiento Ciudadano solicitó de manera urgente que se declare desastre natural en:

Veracruz Hidalgo San Luis Potosí Puebla Querétaro

De acuerdo con Movimiento Ciudadano, esta medida es clave para que los municipios más afectados puedan acceder a los recursos de recuperación y reconstrucción tras los recientes daños por la lluvia.

Fuertes lluvias en México dejan más de 40 muertos y decenas de desaparecidos (Cuartoscuro / Carlos Nava)

¿Qué dice el acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano para declarar desastre natural en cinco estados tras las lluvias?

En el documento presentado se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por conducto de la Coordinación Nacional de Protección realizar la evaluación de daños en estos estados.

De esta manera podrán emitir las Declaratorias de Desastre Natural correspondientes en los 139 municipios que se han identificado con mayores afectaciones.

Una vez declarado desastre natural por las intensas lluvias se podrán activar los mecanismos para que las localidades reciban los recursos y apoyos naturales.

También se exhorta a las autoridades del Comité Nacional de Emergencias a fortalecer las acciones de protección civil para proteger la vida y patrimonio en los municipios más afectados por las lluvias en:

Veracruz Hidalgo San Luis Potosí Puebla Querétaro