Noel León ganó su segunda carrera sprint en la temporada 2026 de la Fórmula 2 al conquistar la prueba del GP de Mónaco.

Noel León venía de ganar la sprint en Canadá y sumó su segundo podio, completado por Roman Bilinski y Gabriel Mini.

Con este triunfo, Noel León se coloca segundo en el clasificación general. Este domingo, el piloto mexicano arrancará séptimo en el GP de Mónaco.

Noel León, piloto mexicano (@Formula2)

Así fue el triunfo de Noel León en la sprint del GP de Mónaco

Noel León lideró cada vuelta de la carrera sprint de Mónaco en su camino hacia una dominante segunda victoria de la temporada de la Fórmula 2.

Saliendo desde la pole, el piloto de Campos Racing gestionó la carrera de forma experta antes de llevarse el triunfo por más de tres segundos.

Fue una buena salida para León, quien siguió distanciándose y, al inicio de la última vuelta, le sacaba más de tres segundos al resto de la parrilla, asegurando así su segunda victoria de la temporada.

“Se siente genial ganar en Mónaco, mi segunda victoria consecutiva en un fin de semana y en una Sprint. Para ser sincero, me siento muy feliz” Noel León, piloto mexicano

(especial)

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 2?

Gabriele Minì sigue liderando el campeonato de pilotos de la Fórmula 2 con 63 puntos, mientras que Noel León ha escalado a la segunda posición, a 20 puntos de su rival.

Martinius Stenshorne es tercero con 38 puntos, con Rafael Câmara un punto por detrás en la cuarta posición, mientras que Nikola Tsolov completa el top 5 con 36.

La carrera principal del GP de Mónaco será este domingo 7 de junio.