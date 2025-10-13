La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó destinar recursos del Presupuesto de Egresos 2026 a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en México durante las últimas semanas.

“En medio de la discusión sobre cómo se asignarán los recursos, se hace necesario que más allá de la polarización o discusiones ideológicas (todas respetables), los legisladores logremos un acuerdo para que se asignen suficientes recursos que garanticen a los estados y municipios ayuda para salir adelante en casos de desastres.” Kenia López Rabadán. Presidenta de la Cámara de Diputados

En el marco de la discusión del Paquete Económico 2026, la legisladora de 50 años de edad destacó la necesidad de apoyar a los cinco estados más afectados: Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, además de la CDMX.

La senadora subrayó que los recursos permitirán a las familias contar con herramientas y apoyos suficientes para enfrentar los desastres, y llamó a la unidad y consenso, evitando la polarización política que pueda retrasar la asignación de fondos a damnificados.

La abogada y política mexicana enfatizó que, aunque llegar a un acuerdo no será sencillo, es fundamental priorizar la ayuda humanitaria sobre debates ideológicos dentro del Congreso.

Kenia López Rabadán se solidariza con damnificados por las lluvias

A través de la red social X, Kenia López Rabadán ofreció su solidaridad con familias damnificadas.

“Las fuertes lluvias han dejado dolor y pérdidas para muchas familias. Mi solidaridad con todas las personas afectadas y con quienes arriesgan su vida para atender la emergencia” Kenia López Rabadán. Presidenta de la Cámara de Diputados

Por lo que dejando claro que su solidaridad no solo se quedará en palabras, la presidenta de la Cámara de Diputados advierte que tomará acción comenzando con su propuesta alrededor de un presupuesto.

“Tenemos la oportunidad, hagamos lo correcto” Kenia López Rabadán. Presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán pide aprobar presupuesto para damnificados por lluvias (@kenialopezr / Red Social X)

Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:

Hidalgo 43

Puebla 4

Veracruz 18

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.