CFE entregará 13 mil chips en zonas afectadas por inundaciones en México

Como parte de una serie de acciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que entregará 13 mil chips a lo largo de las zonas afectadas por las recientes inundaciones en México.

De acuerdo con la CFE, esta acción tiene como objetivo prioritario restablecer la conectividad en la zonas afectadas por las lluvias.

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

CFE distribuirá 13 mil chips de celular en zonas afectadas por inundaciones

La CFE anunció la tarde del lunes 13 de octubre de 2025, que llevará a cabo la distribución de 13 mil chips en las diferentes zonas afectadas por las inundaciones en México.

La CFE señaló que la entrega de estos chips se realizará de forma gratuita y dará inicio a partir del martes 14 de octubre 2025.

La forma en la que la dependencia entregará estos chips en las zonas afectadas por las lluvias, será la siguiente:

6 mil chips distribuidos en oficinas postales de Correos de México

7 mil chips en los Centro de Atención a Clientes de la CFE que se encuentran ubicados en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz

Los chips para teléfonos celulares permitirán a cada persona que sea beneficiaria obtener:

2GB de internet

250 minutos de llamadas de voz

250 mensajes de texto SMS

Mediante estas acciones se busca que las personas que resultaron afectadas puedan comunicarse con familiares o amigos , debido que los diversos servicios de telefonía e internet presentan fallas o la interrupción total de este.