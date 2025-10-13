Las lluvias en México que se registraron en la zona centro del país, provocaron afectaciones severas por las que el Senado está analizando la posibilidad de donar una quincena a los damnificados.

Así lo reveló la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien informó que se va a instalar un centro de acopio en el recinto legislativo.

De forma paralela, resaltó que con el objetivo de apoyar a los miles de afectados por las lluvias en México, se va a proponer donar una quincena en favor de las personas damnificadas.

Inundaciones en México (Cuartoscuro / Mireya Novo)

Senado quiere donar una quincena para apoyar a los afectados por las lluvias en México

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez, reveló que mañana 14 de octubre se propondrá donar una quincena a los afectados por las lluvias en México.

En conferencia de prensa, la senadora dijo que se plantea ayudar a los miles de afectados por medio de un recurso económico que dijo, se obtendrá a partir de la donación de sus salarios.

Con respecto al dinero que se junte de los salario de los senadores, Laura Itzel Castillo Juárez apuntó que se puede usar para comprar materiales y enceres fundamentales para la atención de los daños.

Tras señalar que el dinero puede usar para comprar herramientas como picos, palas y demás, la senadora resaltó que de todas las adquisiciones que se hagan, se informará a plenitud y con transparencia.

Además, resaltó que se va a instalar un centro de acopio en el mismo Senado de la República para recibir víveres y enceres de los que adelantó, se entregarán a la Sedena para su reparto y utilización.

🗳📌 SENADO INSTALA CENTRO DE ACOPIO Y PROPONEN DONAR 15 DÍAS DE SALARIO



La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció la instalación de un centro de acopio en la sede legislativa.



Castillo Juárez informó que las acciones se realizan en coordinación con la… pic.twitter.com/AE9AoTVARf — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 13, 2025

¿Cuánto donaría el senado a los afectados por las lluvias en México?

El 28 de febrero de 2025, el Senado publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo correspondiente a las percepciones salariales de los legisladores para este año.

En él, se establece que para el año en curso, cada uno de los 128 senadores tiene sueldo mensual de 131 mil 700 pesos, es decir que a la quincena reciben 65 mil 850 pesos.

Por lo tanto, de aprobarse la propuesta para donar una quincena a los afectados por las lluvias en México, el Senado estaría entregando un total de 8 millones 428 mil 800 pesos.

Cabe resaltar que ante las afectaciones por las lluvias en México, ya se han puesto en marcha distintas iniciativas que tienen la finalidad de brindar apoyo a los damnificados en el centro del país.

Tal es el caso de Telcel, pues la compañía telefónica tomó la decisión de activar el roaming gratuito de su servicio para permitir que los miles de afectados puedan mantenerse en comunicados.