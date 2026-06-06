En redes sociales circula un video que se ha viralizado rápidamente, pues muestra un altercado entre empleados de la tienda de maquillaje y belleza Sephora y clientes de la plaza comercial Antara, ubicada en la colonia Polanco.

Y pese a que se desconocen los motivos de la riña entre empleados de Sephora y clientes en Antara, se dice que fue por robo a la tienda, supuesto motivo que habría sacado en redes sociales críticas clasistas.

Altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara habría sido por farderos

Durante el viernes 5 de junio, empleados de Sephora y clientes en Antara protagonizaron un altercado a golpes, momentos que quedó registrado en video.

En dicho video se puede ver como varios empleados de Sephora se enfrentan alrededor de cuatro clientes, hombres y mujeres, por lo que entre golpes y jalones huyen del lugar.

Lo que ha hecho pensar que el altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara habría sido por farderos, robó en la tienda, así mismo esta suposición se refuerza pues se puede ver a empleados resguardando bolsas para las compras de la tienda.

Pese a esto, hasta ahora no hay alguna denuncia al respecto del altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara que lo confirme.

Relucen críticas clasistas por altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara

El altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara se viralizó en redes sociales, por lo que entre comentarios relucieron las críticas clasistas.

Pues en la mayoría de comentarios, los internautas se mostraron indignados por los hechos entre empleados de Sephora y clientes en Antara, pero tras señalar que las cosas en la zona son cada vez peor, dejando a un lado el tema de la inseguridad.

Y por lo que internautas se enfocaron en decir que Antara era una “zona exclusiva solo para gente de dinero”, así como no entendía “como la chusma anda por Antara, acaso no saben cual es su lugar” .

Asimismo, otros más acusaron que altercado entre empleados de Sephora y clientes en Antara se debe a las visitas de gente de otras colonias y delegaciones, clasificadas como populares.