La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó una aeronave Cessna en Mexicali, Baja California, durante un operativo desplegado en una bodega donde se almacenaba droga.

Fuentes oficiales informaron que el operativo ocurrió el 5 de junio, destacando que autoridades de los tres niveles de gobierno lograron asegurar lo siguiente:

Una aeronave tipo Cessna 206

24 kilogramos de un polvo blanco con características propias de la cocaína

24 cargadores

377 Cartuchos

3 vehículos

1 inmueble

El aseguramiento se dio en coordinación del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías de Baja California, con información brindada por Estados Unidos.

Sedena incauta una aeronave Cessna (Defensa)

FGR investigará el aseguramiento de aeronave Cessna y drogas en Mexicali

De acuerdo con autoridades, en el aseguramiento de la aeronave Cessna participó el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi) de la Sedena.

Así mismo, se contó con la participación de dos aeronaves de ala fija T-6C+, un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana en apoyo y coordinación con las unidades del Ejército, Guardia Nacional.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, donde se dará continuidad a las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

En el comunicado oficial se resaltó que, en el marco de la coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información brindada por las autoridades de ese país en el operativo.

Según estimaciones de las autoridades mexicanas, se logró una afectación económica a la delincuencia organizada en Mexicali de aproximadamente 5 millones depesos.