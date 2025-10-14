Venezuela ofreció ayuda humanitaria a México tras las inundaciones en varios estados del país que han dejado 64 muertos.

El gobierno de Nicolás Maduro expresó su solidaridad con México y puso a sus disposición la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolivar para apoyar labores de rescate ante los también 65 desaparecidos.

El gobierno de Venezuela expresó sus condolencias con las familias de los 64 muertos en los estados de:

Veracruz Puebla Hidalgo Querétaro San Luis Potosí

¿Venezuela busca mayor acercamiento con México?

El acercamiento también se da en el cotexto de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum negó pronunciarse al respecto.

El objetivo de Venezuela es, dijo el comunicado de su Cancillería respecto a las lluvias, facilitar las operaciones de las autoridades mexicanas para atender a los damnificados y apoyar en la búsqueda de desaparecidos.

Venezuela dijo que es fiel a los principios de hermandad y cooperación entre ambos países y dijo confiar en la resiliencia del pueblo de México.

Venezuela ofrece ayuda a México tras protesta contra exclusión en la Cumbre de las Américas 2025

Este apoyo ofrecido por parte de Venezuela también se da en el marco del anuncio de que la presidenta Claudia Sheinbaum no va a participar en la Cumbre de las Américas 2025 a celebrarse en República Dominicana el 4 y 5 de diciembre.

La presidenta de México no participará por la exclusión de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.