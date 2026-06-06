Nueva mega fuga de agua en Iztapalapa afecta Periférico Oriente

Este 6 de junio se registró una nueva mega fuga de agua potable en la alcaldía Iztapalapa, específicamente sobre el Anillo Periférico y Avenida Revolución Social.

El incidente se originó por la ruptura de un ducto de 12 pulgadas, provocando el desperdicio de miles de litros e inundaciones en áreas comunes de la Unidad Vicente Guerrero, Ciudad de México.

Se registra mega fuga de agua en Iztapalapa que afecta la vialidad en Periférico Oriente

La mega fuga de agua de este 6 de junio provocó un caos vial y afectaciones considerables en la circulación de Anillo Periférico.

Específicamente en su intersección con Avenida Revolución Social, a la altura de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Atendemos un reporte en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en @Alc_Iztapalapa, por la ruptura de una tubería de 12 pulgadas que suministra agua potable, ubicada en la vía pública. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/tQM1BHeXGK — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 6, 2026

La magnitud de la fuga generó complicaciones para el paso de vehículos y peatones en el cruce mencionado y es que de acuerdo con NMás hay dos carriles de Periférico cerrados.

Se requirió la intervención de personal de tránsito para intentar agilizar la circulación y contener el caos vial derivado de la emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de SEGIAGUA llegaron a la zona para controlar la fuga y mitigar los niveles de agua.

Primeros reportes señalaban que el agua no había ingresado a los hogares y que solo había afectado el área de estacionamiento.

Pero algunos medios han señalado que viviendas pudieron resultar dañadas, aunque se desconocía el número.

En Iztapalapa ya se había registrado otra mega fuga de agua

Sin embargo, no es la primera mega fuga de agua en Iztapalapa y es que el pasado 30 de mayo se registró otra que afectó la zona de Ermita Iztapalapa.

En esa ocasión la mega fuga fue de una escala mucho mayor, ya que fue provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas.

Ocurrió en el cruce de la Calzada Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Este evento tuvo un impacto directo en la infraestructura privada, inundando viviendas y comercios en al menos tres calles, incluyendo Benito Juárez y Ermita Iztapalapa.

La gravedad fue tal que las autoridades tuvieron que realizar un censo para precisar el número de damnificados y llevar a cabo labores de desazolve dentro de las casas.

Debido a la magnitud de la inundación, se activó un operativo masivo que involucró a 250 funcionarios de diversas áreas (Seguridad Ciudadana, Servicios Urbanos, entre otros) y se instaló un puesto de mando para coordinar las acciones de mitigación y limpieza.

Ambos casos han generado preocupación entre los vecinos debido a la frecuencia de estos incidentes en semanas recientes y el temor a recortes prolongados en el suministro de agua tras las reparaciones.