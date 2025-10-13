Fue durante la mañanera del lunes 13 de octubre que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció el inicio de los Censos del Bienestar.

Mismos que pretenden recorrer los 5 estados de México con miles de damnificados y daños por inundaciones:

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Veracruz

Censos por inundaciones se realizará casa por casa

De acuerdo con Ariadna Montiel, serán 3 mil servidores de la Secretaría del Bienestar los que, repartidos en 600 brigadas, apoyarán en el censo por inundaciones.

El despliegue recorrerá los domicilios afectados en los 5 estados para recabar información y así calcular y analizar los datos para determinar qué tipo de apoyo necesita cada familia.

Inundaciones en México (Cuartoscuro / Mireya Novo)

Algunos de los datos que se recabarán por vivienda durante los Censos del Bienestar son:

Datos personales

Número de habitantes que integran el domicilio afectado

Daños y pérdidas en materia de vivienda

Daños y pérdidas de servicios (luz, agua, gas)

Daños y pérdidas en materia de inmobiliario (muebles y artículos del hogar)

Afectaciones en actividades ganaderas, agricultura o pesca (de ser el caso)

Daños a locales comerciales (de ser el caso)

Datos por la propiedad de la vivienda (si es rentada o propia)

Posteriormente se colocará una calcomanía con la frase “Vivienda Censada” así como un cintillo por casa.

Ariadna Montiel hizo hincapié en que no se debe perder el cintillo y que las familias deberán tomar una foto de la vivienda con la calcomanía.

Esto para ayudar a llevar un mejor control de los registros durante los Censos del Bienestar.

Se entregará ayuda a los damnificados por lluvias en México gracias a los Censos del Bienestar

Por lo que destacó Ariadna Montiel, será a finales de esta semana que se comenzarán a distribuir los apoyos económicos a los damnificados.

Del mismo modo, la funcionaria añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ayudará a la repartición de enseres en los domicilios afectados como:

Refrigerador

Estufa

Colchón

Ventilador

Vajilla

Fuertes lluvias en México dejan más de 40 muertos y decenas de desaparecidos (Cuartoscuro / Carlos Nava)

Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:

Hidalgo 43

Puebla 4

Veracruz 18

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.