Fue durante la mañanera del lunes 13 de octubre que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció el inicio de los Censos del Bienestar.
Mismos que pretenden recorrer los 5 estados de México con miles de damnificados y daños por inundaciones:
- Hidalgo
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Veracruz
Censos por inundaciones se realizará casa por casa
De acuerdo con Ariadna Montiel, serán 3 mil servidores de la Secretaría del Bienestar los que, repartidos en 600 brigadas, apoyarán en el censo por inundaciones.
El despliegue recorrerá los domicilios afectados en los 5 estados para recabar información y así calcular y analizar los datos para determinar qué tipo de apoyo necesita cada familia.
Algunos de los datos que se recabarán por vivienda durante los Censos del Bienestar son:
- Datos personales
- Número de habitantes que integran el domicilio afectado
- Daños y pérdidas en materia de vivienda
- Daños y pérdidas de servicios (luz, agua, gas)
- Daños y pérdidas en materia de inmobiliario (muebles y artículos del hogar)
- Afectaciones en actividades ganaderas, agricultura o pesca (de ser el caso)
- Daños a locales comerciales (de ser el caso)
- Datos por la propiedad de la vivienda (si es rentada o propia)
Posteriormente se colocará una calcomanía con la frase “Vivienda Censada” así como un cintillo por casa.
Ariadna Montiel hizo hincapié en que no se debe perder el cintillo y que las familias deberán tomar una foto de la vivienda con la calcomanía.
Esto para ayudar a llevar un mejor control de los registros durante los Censos del Bienestar.
Se entregará ayuda a los damnificados por lluvias en México gracias a los Censos del Bienestar
Por lo que destacó Ariadna Montiel, será a finales de esta semana que se comenzarán a distribuir los apoyos económicos a los damnificados.
Del mismo modo, la funcionaria añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ayudará a la repartición de enseres en los domicilios afectados como:
- Refrigerador
- Estufa
- Colchón
- Ventilador
- Vajilla
Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados
Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.
El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:
- Hidalgo 43
- Puebla 4
- Veracruz 18
Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.