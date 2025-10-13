La presidente Claudia Sheinbaum ha ofrecido su apoyo total al rector de la Universidad de Veracruz, Martín Aguilar, ante la crisis de estudiantes desaparecidos por lluvias en el estado.

Cabe mencionar que el estado de Veracruz, a cargo de la gobernadora Rocío Nahle, es una de las entidades más afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones, además de:

Puebla

Querétaro

Hidalgo

San Luis Potosí

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Claudia Sheinbaum ofrece apoyo al rector Martín Aguilar ante crisis por estudiantes desaparecidos

Claudia Sheinbaum informó que ya está en contacto con Martín Aguilar, rector de la Universidad de Veracruz, para atender la crisis de estudiantes desaparecidos por las lluvias.

La presidenta Sheinbaum dijo que ha ofrecido el apoyo al rector Martín Aguilar para verificar que todos los estudiantes inscritos se encuentren bien y, si hay desaparecidos, encontrarlos.

“Estamos en contacto con la Universidad haciendo una revisión muy puntual de las personas. Si ellos requieren apoyo, lo vamos a dar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto luego de que se dio a conocer que podría haber estudiantes desaparecidos por las afectaciones de las lluvias en Veracruz, además de los dos alumnos que perdieron la vida.

Pese a que se ha informado sólo la muerte de dos alumnos, colectivos de la Universidad de Veracruz han señalado que hay muchos más estudiantes muertos y desaparecidos.

Estos colectivos argumentan que las zonas más afectadas es donde muchos estudiantes rentan, pues vienen de otros municipios a tomar sus clases a la Universidad de Veracruz, en Poza Rica.