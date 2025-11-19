Omar García Harfuch reveló que el asesinato de Carlos Manzo se organizó por WhatsApp, a través de integrantes de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) informó que Jorge Armando ‘N’, alias El Licenciado, comenzó a planear el asesinato de Carlos Manzo desde las 6:00 de la tarde del 1 de noviembre.

Asesinos de Carlos Manzo organizaron su atentado por mensaje

Jorge Armando ‘N’ creó un grupo de WhatsApp con sus cómplices identificados como:

Víctor Manuel ‘N’, autor material

Fernando Josué ‘N’

Ramiro ‘N’

Los tres involucrados murieron; el autor material fue abatido el día que murió Carlos Manzo y los últimos tres fueron localizados muertos el pasado 10 de noviembre.

Detienen a Jorge Armando “N” señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (Captura de pantalla )

La investigación de la SSyPC arrojó que los involucrados en la muerte de Carlos Manzo se organizaron para perseguir al alcalde, por lo que compartían sus horarios y ubicaciones.

El grupo de WhatsApp de los presuntos asesinos tenía fotos y videos del lugar donde murió Carlos Manzo.

A las 7:45 de la noche se confirmó el arribo de Carlos Manzo al centro de la ciudad de Uruapan y se referían a él como “el cliente”.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Ramiro ‘N’ informó en el chat que Víctor Manuel ‘N’ había sido sometido y que el alcalde estaba recibiendo atención médica.

Jorge Armando ‘N’ había advertido a sus cómplices que Carlos Manzo debía morir a como diera lugar.

Así fue la detención de Jorge Armando, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

La secretaría dirigida por Omar García Harfuch pudo realizar una línea del tiempo del asesinato de Carlos Manzo gracias a la información que obtuvieron de los celulares de los implicados.

El 18 de noviembre se capturó a Jorge Armando ‘N’, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan.

‘El Licenciado’ fue quien contrató a sus cómplices y los integró a un grupo de WhatsApp para organizar el crimen; autoridades advierten que habrá más detenciones por el caso.