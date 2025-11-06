La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la identificación de uno de los presuntos responsables del asesinato de Carlos Manzo, quien era menor de edad.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en esos hechos participaron más de 2 personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

El fiscal Carlos Torres Piña compartió que el asesino fue identificado plenamente por sus familiares como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad y originario de Paracho, Michoacán.

El cuerpo del menor de edad y autor material del asesinato de Carlos Manzo, fue entregado a la familia “para su inhumación”, indicó el fiscal Carlos Torres Piña.

Fiscalía de Michoacán identifica a Víctor Manuel Ubaldo Vidales como homicida de Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán informó que la tarde del 5 de noviembre de 2025 el cuerpo del menor de edad abatido en el lugar donde se comentó el crimen contra Carlos Manzo, fue identificado por su familia.

Según el informe, se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, se ausentó de su casa una semana antes de cometer el ilícito.

Asimismo, la familia señaló que Víctor Manuel Ubaldi Vidales tenía una adicción a la metanfetamina; el cuerpo fue entregado para su inhumación.

El cuerpo fue identificado gracias a los rasgos faciales del menor de edad, como la forma alargada de los ojos, así como la forma de la boca y el tipo y corte de cabello.

El presunto homicida de Carlos Manzo fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales de 17 años, originario de Paracho, Michoacán (Especial)

Por otra parte, señaló que se realizaron al cuerpo del autor material del homicidio del alcalde de Uruapan pruebas de rodizonato de sodio, con la que se probó que detonó el arma.

Crimen de Carlos Manzo está relacionado con el crimen organizado; hubo 2 personas más relacionadas el asesinato

Por otra parte, el fiscal de Michoacán señaló que, según las investigaciones, se determinó que hay al menos 2 personas más relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Asimismo, reiteró que se tiene información de que el asesinato de Carlos Manzo está relacionado con “grupos de la delincuencia organizada”, sin que especificara algún grupo.

La víspera a esta conferencia de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña señaló directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación.