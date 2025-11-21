El procedimiento judicial por el caso Carlos Manzo sigue en marcha, por lo que el viernes 21 de noviembre de 2025 se lleva a cabo la audiencia inicial de El Licenciado en el penal del Altiplano.

Cabe destacar que durante la mañana de este mismo viernes, se confirmó que Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, fue llevado al penal del Altiplano por estos delitos en torno al caso Carlos Manzo.

Homicidio calificado

Lesiones calificadas

Caso Carlos Manzo: El Licenciado fue trasladado al Penal del Altiplano para su audiencia inicial

La mañana de este 21 de noviembre, Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, fue trasladado del Penal de Mil Cumbres en el estado de Michoacán, al Penal del Altiplano en el Estado de México.

En seguimiento del caso Carlos Manzo, varias dependencias de seguridad lo trasladaron al Penal del Altiplano, donde cerca de las 16:00 horas de este mismo día se realizará su audiencia inicial:

Secretaría de Marina(Semar)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Guardia Civil de Michoacán

Los reportes indican que El Licenciado fue trasladado por tierra a bordo de un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat en medio de un fuerte dispositivo de seguridad cargo de las dependencias.

Lo anterior debido a que las autoridades ubican al sujeto por ser un operador de alto perfil de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en el estado de Michoacán.

Detención de El Licenciado por caso Carlos Manzo (Michelle Rojas)

Caso Carlos Manzo: ¿De qué se le acusa a El Licenciado?

El sujeto que fue detenido el 19 de noviembre en Morelia por el caso Carlos Manzo, es señalado por las autoridades como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan.

Con respecto a ello, la información que ha dado a conocer la fiscalía Michoacán indica que El Licenciado, habría sido el responsable de ordenar y presionar a los autores materiales del asesinato.

De la misma forma, se establece que el individuo exigió a los autores materiales del crimen cometer el ataque, a pesar de que Carlos Manzo estuviera acompañado o bajo resguardo de escoltas.