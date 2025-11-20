Luego de que Omar García Harfuch anunció la detención de Jorge Armando ‘N’ alías El Licenciado por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, el secretario apuntó que el principal no es él.

Pese a que Omar García Harfuch presentó a Jorge Armando ‘N’ como el “autor intelectual”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que ‘El R1’ es el principal y el propio detenido lo dice en pruebas.

‘El R1’ sería el otro actor intelectual en asesinado de Carlos Manzo y no hay duda dice Omar García Harfuch

Omar García Harfuch señaló a Jorge Armando ‘N’ como el presunto actor intelectual en el asesinato de Carlos Manzo, aunque hay más partícipes siendo ‘El R1’ uno de ellos.

En entrevista con Azucena Uresti, el titular de la SSPC apuntó que Carlos Bautista Tafolla está en lo cierto al decir que Jorge Armando ‘N’ El Licenciado, no es el actor intelectual sino que el material por su rol en el asesinato.

Asimismo, señaló aunque la investigación sigue en curso, en los mensajes de texto del recién detenido él mismo nombra a ‘El R1’ cuyo nombre es Ramón Ángel Alvarez como el actor intelectual.

“Este sujeto menciona a otro actor intelectual, menciona de quién recibe la orden del Cártel Jalisco en Michoacán. Otro actor intelectual que es líder de la célula es Ramón Ángel Alvarez ‘El R1’ lo señala directamente, dice que él dio la orden”. Omar García Harfuch, secretario de la SSPC.

Por otra parte, apuntó que ‘El R1’ dio la orden a El Licenciado y a los ya capturados por el homicidio de Carlos Manzo, subrayando que “no son tres, son más, pero estamos en proceso de investigar cuántos son”.

Omar García Harfuch aseguró que esta información la obtuvieron a través de mensajes de texto de El Licenciado, mismos que ya se checaron con el forense.

🔴Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, revela más detalles de la investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo.



➡️Se identifica a Ramón Ángel Álvarez, “R1”, como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, organizando la… pic.twitter.com/YGRvVjrAnm — Azucena Uresti (@azucenau) November 20, 2025

Omar García Harfuch confirma cateo en domicilio de Jorge Armando ‘N’ que dejó muchas pruebas

Omar García Harfuch mencionó que la orden del asesinato de Carlos Manzo fue dada por ‘El R1’ según lo dicho en mensajes de texto de Jorge Armando ‘N’ aunque ya tienen más pruebas.

Cuando se detuvo a Jorge Armando ‘N’ en Morelia “cerca de su domicilio” autoridades de Michoacán catearon su casa y encontraron “muchos indicios” de cómo opera la célula delictiva.

“Se realizó un cateo por parte de la Fiscalía General de Michoacán en la propiedad de este sujeto [Jorge Armando ‘N’] donde se recabaron muchísimos indicios”. Omar García Harfuch, secretario de la SSPC.

Omar García Harfuch confirmó que habrá más detenciones por el asesinato de Carlos Manzo, asegurando que no actuaron solos y negándose a dar un número porque las investigaciones aún están en curso.