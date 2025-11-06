Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mediante una entrevista señaló que se deben agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la vía política, donde señala que el fallecido tenía disputas con Raúl Morón, Leonel Godoy y con Ignacio Campos.

Juan Manzo pide abrir carpeta de investigación a políticos por el asesinato de Carlos Manzo

Fue para Radio Fórmula que Juan aseguró que su hermano tenía disputas con personajes políticos, e incluso ya los había mencionado en videos como posibles responsables si algo le sucedía.

Asimismo, aseguró que mantuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum donde se planteó la importancia de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo un móvil político.

Juan Manzo señala a Morón, Godoy y Campos para ser investigados por el asesinato de su hermano (Cortesía)

Juan explicó que su hermano contaba con encuestas y estudios que lo posicionaban como uno de los aspirantes mejor colocados a la gubernatura de Michoacán, lo que pudo haber generado tensiones con otros actores.

Carlos Manzo era líder del “Movimiento del Sombrero”, el cual se convirtió en una organización política y un símbolo de lucha en Uruapan contra la violencia y las actividades relacionadas con el crimen organizado.