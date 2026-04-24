Michael McCaul, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Texas, rechazó la posibilidad de que Claudia Sheinbaum desconociera la operación de la CIA en México.

McCaul refirió a una “retórica política” que detrás tiene cooperación entre Estados Unidos y México, en especial la actividad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Michael McCaul asegura que Claudia Sheinbaum sabía de la presencia de la CIA en México

Ante la noticia de que dos agentes de la CIA murieron en un operativo en Chihuahua, la presidenta de México ha sido cuestionada sobre la operación en campo de Estados Unidos que basada en la ley es ilegal.

Aunque Claudia Sheinbaum ha dicho que no estaba enterada de ello y que cuestionaría a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre ello, Michael McCaul rechazó la postura de la presidenta de México.

Desde Washington, el congresista Michael McCaul argumentó el trabajo en conjunto que México y Estados Unidos tienen, explicando que son “operaciones especiales” e “inteligencia” la forma en que colaboran.

Asimismo, sostuvo que hay “retórica política” dicha; sin embargo, “debajo” existe cooperación entre ejércitos y agencias de inteligencia como la CIA.

Pese a sus dichos, McCaul fue cuestionado directamente por Stephanie Ochoa sobre la posibilidad de que Claudia Sheinbaum no supiera de las operaciones de la CIA, pero él subrayó con un “¡no!”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Captura de pantalla)

La reunión de Michael McCaul con Claudia Sheinbaum por la cooperación de ambos países

Michael McCaul rechazó que Claudia Sheinbaum no supiera de la operación en campo de la CIA en Chihuahua, hecho que respaldaría con una reunión que tuvieron en febrero 2026.

El congresista que también es presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores, viajó a México a inicio de año, donde se reunió con la presidenta para hablar sobre la cooperación de ambos países

Según sus dichos, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo sobre la cooperación que ambos podían tener con sus fuerzas para exterminar el narcotráfico. Sin embargo, no se ahondó sobre los términos.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha sostenido que aunque Donald Trump insiste en la intervención de Estados Unidos, ella siempre le recuerda que es ilegal conforme a la Constitución del país.