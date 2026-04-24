Maru Campos reiteró su respaldo a la coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad y combatir la violencia en Chihuahua.

En línea con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Chihuahua destacó que es necesario dejar de lado los partidos y avanzar en leyes que garanticen confianza institucional.

Tras reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó que el intercambio constante de información permitirá consolidar condiciones de paz y mantener una relación institucional permanente.

Chihuahua trabajará con Gobierno Federal para garantizar la paz

Maru Campos explicó que el gobierno de Chihuahua mantendrá un trabajo coordinado con el Gobierno Federal para reducir los índices de violencia y combatir al crimen organizado de manera conjunta.

Como parte de esta estrategia, la gobernadora sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, donde se revisaron los avances de las investigaciones relacionadas con el operativo en el municipio de Morelos.

La mandataria agradeció la apertura mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el funcionario federal, al considerar que el intercambio constante de información fortalece los resultados en materia de seguridad.

Finalmente, la gobernadora aseguró que Chihuahua mantendrá una relación institucional permanente con el Gobierno de México para dar seguimiento a los procesos abiertos y consolidar condiciones de paz en la entidad.