Luego de que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, informó que no irá al Senado a la reunión para explicar el operativo en su estado, Óscar Cantón Zetina habló de posibles acciones legales en su contra.

Asimismo, Zetina aseguró que aunque la invitación fue no obligatoria, las Comisiones podrían comenzar el trámite para que ahora sí comparezca con asistencia obligatoria.

Morena verá si acciona legalmente contra Maru Campos por no dar explicaciones en el Senado

El operativo que se realizó en Chihuahua con al menos dos agentes de Estados Unidos con acción en campo, llevó al Senado a invitar a Maru Campos a dar explicación, pero la gobernadora se negó a asistir.

El senador Óscar Cantón Zetina recordó en entrevista con Azucena Uresti que no era un asistencia obligatoria, pues no era una comparecencia. Sin embargo, su cancelación a dos horas de la cita le pareció con poca “cortesía política”.

Óscar Cantón Zetina (Oscar Cantón Zetina / Facebook)

Por otra parte, se mostró que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) argumentó que junto con las comisiones de Puntos Constitucional y Seguridad Pública, revisarían tomar acciones legales contra Maru Campos por su inasistencia.

“Vamos a ver qué procede jurídicamente en tarea legislativa” Óscar Cantón Zetina, senador.

Zetina señaló con Azucena Uresti que si bien la asistencia de Maru Campos era opcional, podrían comenzar a citar a funcionarios públicos federales y hasta a la gobernadora para comparecer, lo que haría su asistencia obligatoria.

Sin embargo, recordó que de tomar esa decisión con las comisiones, será otra la que deberá hacerle llegar el citatorio a Maru Campos acusando que la soberanía se está viendo afectada.

“Nuestras facultades sí nos permiten citar a comparecencia a secretarios de gabinete, servidores públicos, incluyendo a la gobernadora [Maru Campos] a través de un citatorio (...) Vamos a discutir al seno de la Comisión, que esperamos sea autorizada [siendo cuánto antes] que se les llame”. Óscar Cantón Zetina, senador.

Pese a ello, el senador de Morena recordó que la investigación le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).