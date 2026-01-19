La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ha pedido al gobierno suspender el registro obligatorio de líneas telefónicas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pues aseguran existen riesgos de filtraciones de datos.

La filtración de datos y riesgos de coberseguridad alertan a usuarios tras registro obligatorio de celulares

De acuerdo con R3D, existen riesgos de ciberseguridad como filtraciones de datos de los usuarios al pedir que se registre de manera obligatoria las líneas de los celulares por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Y es que se reveló que el pasado 10 de enero, un día después de que comenzara el registro obligatorio de líneas telefónicas, se expuso una vulnerabilidad en la plataforma de datos de Telcel que permitió la filtración de datos de los usuarios, según reportaron especialistas.

Telcel niega filtración de datos en registro de líneas celulares (Telcel )

Aunque se anunciaron medidas extra para evitar este tipo de riesgos de ciberseguridad, esto aún vulnera los datos de usuarios de otras compañías además de Telcel, pues revelan que las empresas solo tuvieron 30 días para desarrollar las plataformas de alta y baja de líneas celulares.

Por lo que ahora exigen que se aplace el registro de las líneas telefónicas hasta que se cuente con las condiciones y herramientas que garanticen la ciberseguridad.

Incluso aseguran que el hecho de que el gobierno pueda acceder a los datos personales de los ciudadanos, es considerado inconstitucional ya que no cuentan con una orden judicial o una causa penal abierta.