La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia que tendrá la “última palabra” en el caso relacionado con la presunta presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

Sheinbaum explicó que el Gabinete de Seguridad puede avanzar hasta cierto punto, pero cuando existe la presunción de un delito corresponde a la Fiscalía continuar con las indagatorias.

“Sí (tienen la última palabra), ellos tienen que seguir con las investigaciones. El Gabinete de Seguridad llega hasta cierto punto, pero cuando hay la presunción de un delito, pues ya la Fiscalía es la que tiene que seguir con la investigación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este martes 28 de abril de 2026, la mandataria sostuvo que el caso debe aclararse para todos los mexicanos y reiteró que la FGR será la instancia final encargada del proceso.

Además, subrayó que se trata de un tema de soberanía nacional que debe defenderse desde todos los niveles de gobierno.

FGR abrió investigación por agentes extranjeros en Chihuahua, adelanta Sheinbaum

Tras los señalamientos sobre la presencia de al menos cuatro agentes extranjeros vinculados con la CIA de Estados Unidos en un operativo antidrogas en Chihuahua, sin autorización del Gobierno federal, Sheinbaum adelantó que la FGR ya abrió una carpeta de investigación.

“Tiene que seguirse investigando, entonces no solamente es un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta también pidió claridad sobre lo ocurrido, luego del hermetismo que, dijo, ha existido por parte del gobierno estatal de Chihuahua.

Añadió que se debe esclarecer por qué habría operaciones de agentes extranjeros sin permiso del Ejecutivo federal y en posible violación a la Ley de Seguridad Nacional vigente.

Sheinbaum dice que renuncia de César Jáuregui, fiscal de Chihuahua no resuelve el caso

En otras declaraciones, Sheinbaum aclaró que la renuncia de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, no es suficiente para resolver el caso de agentes extranjeros en México.

Por ello, insistió en que las investigaciones deben continuar para que el pueblo de México conozca toda la información y cómo ocurrieron estos hechos.

Hasta el momento el gobierno de Chihuahua ha dicho que no dará más declaraciones al respecto para no entorpecer las investigaciones.