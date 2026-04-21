César Gustavo Jáuregui Moreno es un abogado y político mexicano con una amplia trayectoria en el servicio público en el estado de Chihuahua. Actualmente se desempeña como Fiscal General del Estado, cargo en el que ha sido ratificado desde 2022.

¿Quién es César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui Moreno es un político afiliado al PAN con más de 30 años de trayectoria en la administración pública y en la vida legislativa de Chihuahua.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave como coordinador de grupos parlamentarios en el Congreso local, secretario general de Gobierno y actualmente Fiscal General del Estado, consolidándose como una figura relevante en materia de seguridad y gobernabilidad.

¿Qué edad tiene César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui Moreno nació el 26 de junio de 1966 en Mexicali, Baja California, por lo que en 2026 tiene 59 años.

¿César Jáuregui Moreno tiene pareja?

Sí, César Jáuregui Moreno está casado con Angélica Moreno Legarreta.

¿Qué signo zodiacal es César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui Moreno es del signo Cáncer, ya que nació el 26 de junio. Este signo se distingue por su intuición, sentido de protección y lealtad.

¿César Jáuregui Moreno tiene hijos?

Sí, tiene al menos una hija llamada Sofía Jáuregui Moreno.

¿Qué estudió César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui Moreno cursó su formación académica en el norte del país, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

¿En qué ha trabajado César Jáuregui Moreno?

César Jáuregui Moreno es conocido por su trayectoria en cargos públicos dentro del gobierno de Chihuahua y su militancia en el PAN.