Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseveró que el caso de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua no tiene un trasfondo político sino constitucional.

La presidencia resaltó que el caso que involucra a la gobernadora Maru Campos no debe ser utilizado con fines partidistas, pues se trata del respeto a la soberanía de México.

Sheinbaum: caso de agentes de la CIA en Chihuahua es sobre la defensa de la soberanía

Claudia Sheinbaum resaltó que, pese a que la oposición está tomando una posición en el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua como un tema de disputa política, es un tema de defensa de la soberanía nacional.

“La oposición… en general, los partidos políticos, han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos y no lo es, a la presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía en primer lugar y la defensa del pueblo de México” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que los programas de seguridad en los estados de México no están politizados ya que su compromiso es con el pueblo, sin importar el partido que gobierne un estado.

“No politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente y menos la seguridad entre todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México en cualquier entidad de la República” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Claudia Sheinbaum resaltó que este no es el caso de Chihuahua, pues las dos personas extranjeras que murieron estaban colaborando en operaciones de campo en el estado gobernado por Maru Campos.

“Es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua que dos personas extranjeras, a partir del accidente del trágico accidente pues nos enteramos que tienen una colaboración incluso en operaciones en campo con el gobierno de Chihuahua y esto pues no está permitido por las leyes y la Constitución” Claudia Sheinbaum

“No hay de otra”: Sheinbaum señala que responsables de colaboración con la CIA están en gobierno o Fiscalía Chihuahua

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la colaboración con la CIA y Chihuahua solo pudo ser concretada por el gobierno o la fiscalía del Estado.

La presidenta aseveró que “no hay de otra”, pues son las únicas opciones bajo las que se pudo concretar la colaboración de los agentes extranjeros.

Asimismo, señaló que el gobierno de Maru Campos no siguió para ello lo establecido por al Ley de Seguridad Nacional ni la constitución.

Además, resaltó que la gobernadora de Chihuahua compartió que formó una Unidad de Investigación para este caso particular con la CIA, lo que calificó de innecesario ya que “no hay muchas más opciones” para esa colaboración.