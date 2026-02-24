Tras el operativo en Tapalpa en Jalisco por El Mencho, críticos han “calderonizado” a Claudia Sheinbaum, pero la presidenta de México dejó claro que las acciones no son las mismas.

La presidenta de México argumentó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alías El Mencho en el operativo, y rechazó tener la misma política que Felipe Calderón ejerció contra los cárteles entre 2006-2012.

Claudia Sheinbaum rechaza el calderonismo y argumenta estar actuando conforme a la ley

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentó las críticas que la comparan con Felipe Calderón por el operativo en aprehensión a El Mencho que provocó su muerte, la de civiles y miembros del ejército.

La mandataria aseguró con un “Dios nos libre” y enseguida de un “nunca” a tener la misma estrategia de seguridad contra el narcotráfico que el expresidente Calderón implementó.

Claudia Sheinbaum recordó que en el calderonismo no se actuó conforme a la ley, además de recordar que “el uso de las fuerzas armadas no era legal en esos momentos”.

Asimismo, explicó que si bien El Mencho murió fue porque el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actuó enfrentando al ejército mexicano por lo que estos tuvieron que defenderse.

“Ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada [El Mencho] que tiene una orden de aprehensión, son atacados los miembros del ejército y responden y en el traslado fallece. Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, recordó que desde que llegó a la presidencia de México ha subrayado que hay “cero impunidad en el marco de la ley y nuestra Constitución”, así como “atención a las causas”.

Claudia Sheinbaum sostiene que busca la paz “no la guerra”

La presidenta de México rechazó estar bajo la política de Felipe Calderón contra el narcotráfico, asegurando que su gobierno busca “la paz, no la guerra”.

Esto debido a que en críticas, algunos han asegurado que la captura y muerte del líder del CJNG es prueba de que “la estrategia de abrazos no balazos” que inició Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no funcionó”.