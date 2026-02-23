El operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para captutar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, dejó a militares abatidos que fueron recordados entre lágrimas por el general Ricardo Trevilla Trejo.

Con ánimo de luto tras el recuento del personal de Sedena que cayó en el operativo en Tapalpa, Jalisco, el general Trevilla Trejo sostuvo las lágrimas en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trevilla Trejo reconoce entre lágrimas el trabajo de militares caídos en operativo de El Mencho

El 22 de febrero de 2026 la Sedena junto con personal de seguridad realizaron un operativo en Tapalpa en Jalisco para la captura de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dejó militares muertos en cumplimiento de su deber con México.

Durante la mañanera del pueblo del 23 de febrero liderada por Claudia Sheinbaum, el general Trevilla Trejo dio a conocer la estrategia en el operativo por El Mencho, recordando que personal militar murió tras la reacción por la captura del narcotraficante.

Sin embargo, cuando el titular de Sedena externó el pésame a las víctimas y sus familias, sostuvo el llanto interrumpiendo sus palabras y concluyendo rápidamente.

“Aprovecho para dar el pésame a las familais de nuestro compañeros que perdieron la vida. También (...) y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa”. General Ricardo Trevilla Trejo, titular de Sedena.

Retomando su discurso y reconociendo al trabajo de militares mexicanos, Trevilla Trejo subrayó que el personal “cumplió su misión” demostrando “la fortaleza del estado mexicano”.

Aunque el general habló de 3 militares heridos en el operativo en Tapalpa, Jalisco por El Mencho, no mencionó cuántos murieron.