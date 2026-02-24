Se revelaron algunos nombres de los elementos de la Guardia Nacional caídos en operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el domingo 22 de febrero.

De momento, no se ha dado a conocer una lista oficial de los 25 nombres; sin embargo, medios estatales y organizaciones han despedido a quienes murieron en cumplimiento de su deber.

Identifican a elementos de la Guardia Nacional caídos en operativo contra El Mencho

El analista político Abraham Mendieta, compartió tres nombres de los elementos de la Guardia Nacional caídos en el operativo contra El Mencho, quienes ya habrían sido identificados:

Nahomí Elizabeth Martínez, originaria de Zacatecas

José Guadalupe López, de Chiapas

Edwin Ocampo, igualmente de Chiapas

Por su parte, dependencias estatales, medios locales y familiares han dado a conocer los nombres de otros elementos que murieron el domingo 22 de febrero, por su deber con la Guardia Nacional:

Martín Alfonso Chay, de Campeche

Miguel Ángel Sánchez Espionosa, sargento Segundo de Oaxaca

Juan Vázquez Francisco, de Puebla

Acorde igualmente con medios locales, las autoridades de la Guardia Nacional esperarían en el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco recibir los cuerpos de los 25 elementos.