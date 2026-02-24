Este martes 24 de febrero en Oaxaca honrarán la vida y labor de Miguel Ángel Sánchez Espinosa, Sargento segundo de la Guardia Nacional caído en operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Miguel Ángel Sánchez Espinosa, de 30 años de edad, fue uno de los 25 elementos de fuerzas federales que perdieron la vida el pasado 22 de febrero, durante el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo que sus restos mortales fueron trasladado a La Ventosa, localidad del municipio de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, lugar donde su familia lo esperaba.

Miguel Ángel Sánchez Espinosa. Sargento caído en operativo contra CJNG (@azucenau / X)

A las 4 de la tarde, el gobernador Salomón Jara Cruz, de 66 años de edad, encabezará la ceremonia en la que se le rendirán honores a dos militares oaxaqueños:

Miguel Ángel Sánchez Espinosa. Sargento segundo de la Guardia Nacional, originario de Bahía La Ventosa y

Ever T. M., Soldado e integrante del Ejército Mexicano, originario de Loma Bonita.

Miguel Ángel Sánchez será trasladado al panteón local tras realizarse la ceremonia en la iglesia de Ensenada, en La Ventosa.

A la iglesia y al funeral asistirán las personas que deseen darle el último adiós. Ninguno de estos eventos es de carácter privado.

Muere en operativo contra en CJNG, Miguel Ángel Sánchez Espinosa. Sargento segundo de la Guardia Nacional (Oaxaca Quadratin)

Tía de sargento caído relata cómo se enteró su familia de su muerte

Mediante un enlace telefónico con la periodista Azucena Uresti, Rocío Sánchez, tía de Miguel Ángel Sánchez Esponisa, relató cómo fue que familiares del Sargento segundo de la Guardia Nacional se enteraron de su muerte.

“Llamaron a su mamá para decirle que debía ser fuerte”, dijo Rocío Sánchez, de edad desconocida, al recordar cómo fue el momento en que su hermana se enteró de la muerte.

Tras el deceso de Miguel Ángel Sánchez, quien murió cumpliendo su deber en el operativo que tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco, la familia se siente muy triste.

“Era muy querido, siempre batalló, siempre luchó”, indicó su tía a la par que recordó que de pequeño vendió elotes mientras soñaba en convertirse en soldado.

“Él era vendedor de elotes cuando era niño, quería ser soldado“ Rocío Sánchez, tía de Miguel Ángel Sánchez, sargento caído durante operativo.