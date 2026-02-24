El capitán Leonel Cardoso Gómez, de la Guardia Nacional, murió en una explosión en Jalisco, en el marco de la jornada violenta por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El hecho ocurrió la tarde del 22 de febrero, en un tramo carretero de San Juan de los Lagos, cuando el capitán segundo y su equipo realizaron un recorrido ante la presencia de hombres armados.

Tras la jornada violenta, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lamentó la muerte en acción de elementos del ejército y la Guardia Nacional.

Capitán Leonel Cardoso Gómez murió tras explosión en San Juan de los Lagos, Jalisco

El capitán segundo Leonel Cardoso Gómez, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes, murió tras una explosión en San Juan de los Lagos.

Esto luego de que un coche bomba detonara mientras realizaba un operativo de vigilancia por la presencia de hombres armados en la zona.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 22 de febrero, cerca de las 15:00 horas, cuando se registró un ataque con un coche bomba que explotó.

El ataque atribuido al CJNG provocó la muerte del capitán segundo quien, al ver una camioneta de la que huían hombres armados, descendió de su vehículo, momento en el que se registró la explosión.

Explosión dejó 3 elementos de la Guardia Nacional heridos en San Juan de los Lagos

Por otra parte, este ataque con un coche bomba del CJNG dejó 3 heridos en San Juan de los Lagos, Jalisco.

La explosión hirió a 3 elementos de la Guardia Nacional que se encontraban con el capitán Leonel Cardoso Gómez.

Se trata de:

La Teniente Edereidian Milagros Juárez Juárez, de 29 años: presenta quemaduras en la mano izquierda y policontusiones

El Cabo Alejandro Omar Nuño Márquez, de 33 años: quemaduras de segundo grado en el pie izquierdo

El Soldado Ricardo Cipriano Sánchez, de 24 años: quemaduras de primer grado en el brazo derecho y la pierna izquierda

Para salvaguardar la seguridad de los elementos heridos se montó un operativo alrededor del hospital donde recibieron atención médica; fueron dados de alta el 23 de febrero.