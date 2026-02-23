La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos apoyó en el operativo contra El Mencho con información, pero toda la operación desde su planeación fue de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde la mañanera, la presidenta resaltó que Estados Unidos únicamente colaboró con información de inteligencia en la operación contra El Mencho.

“En este caso hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos…pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las Fuerzas Federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional” Claudia Sheinbaum

Sedena estuvo a cargo de operación contra El Mencho, Estados Unidos sólo aportó información: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que toda la operación desde la planeación hasta la puesta en marcha corrió a cargo de la Sedena.

Asimismo, señaló que todos los operativos en México son realizados por las Fuerzas Federales.

Sin embargo, reconoció que hubo apoyo de Estados Unidos con información compartida como parte de la cooperación en materia de seguridad, que “se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia”.

“Todas las operaciones se realizan por las Fuerzas Federales, no hay participación en la operación de las fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información. El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información” Claudia Sheinbaum

Sedena estuvo a cargo de operativo en Tapalpa; Estados Unidos compartió información

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo compartió que la Sedena fue quien realizó la ubicación de El Mencho previo al operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Asimismo, resaltó que se trató de un trabajo de inteligencia militar con el que se logró la planeación y puesta en marcha del operativo del 22 de febrero de 2026.

“La ubicación en un primer término, del área y demás, fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos proporcionaron las autoridades de los Estados Unidos a quienes reconocemos” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena

Además, resaltó que Estados Unidos proporcionó información de inteligencia como parte de la cooperación bilateral que se ha fortalecido durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.