La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, el pasado 22 de febrero de 2026.

”El día de hoy amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Sheinbaum elogió al Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea por el operativo que resultó en la muerte de El Mencho.

Sheinbaum envía pésame a familias de los elementos que murieron durante el operativo contra El Mencho

Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 23 de febrero de 2026, afirmó que “hoy hay tranquilidad” tras el operativo realizado que resultó con la muerte de El Mencho, líder del CJNG.

Recalcó que esto fue gracias a la coordinación entre gobierno, fuerzas armadas y gabinete de seguridad, en donde Claudia Sheinbaum envió su pésame a los familiares de los elementos que murieron durante el operativo contra El Mencho:

“Reconozco la valentía de nuestras Fuerzas Armadas y envío mi pésame a las familias de quienes perdieron la vida protegiendo al país.” Claudia Sheinbaum

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG provocó bloqueos, vandalismo y suspensión de clases en varios estados del país, principalmente en Jalisco y Guanajuato, generando un vacío de poder temporal en organizaciones criminales.

Cabe mencionar que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrió en un operativo conjunto México-Estados Unidos que resultó en 26 fallecidos, incluyendo elementos de seguridad y civiles, con retaliaciones como quema de vehículos y suspensiones de clases en Jalisco.