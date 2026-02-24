La jornada violenta del 22 de febrero de 2026 en Jalisco, tras el operativo militar donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, incluyó un ataque con coche bomba en San Juan de los Lagos.

El atentado, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó como saldo un capitán segundo de la Guardia Nacional muerto y tres elementos heridos.

La explosión ocurrió durante un patrullaje carretero, en medio de los operativos de seguridad desplegados en la región tras la caída del líder del CJNG.

La tarde del domingo 22 de febrero de 2026, cerca de las 15:00 horas, se registró un ataque en San Juan de los Lagos, donde un coche bomba explotó.

Este ataque, atribuido al CJNG, se realizó mientras se realizaba un operativo de vigilancia de las carreteras del municipio por parte del capitán segundo Leonel Cardoso, quien murió durante el ataque.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lamentó la muerte de 25 elementos durante el operativo .

De acuerdo con los informes, el capitán segundo, coordinador del Batallón de seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, acudió al lugar ante el reporte de hombres armados.

Asimismo, daría apoyo estratégico en los operativos que se derivaron de la muerte de El Mencho en Tapalpa.

El ataque del coche bomba en San Juan de los Lagos, Jalisco, que habría sido activado por miembros del CJNG, dejó como saldo un muerto y 3 heridos.

Fue el capitán segundo Leonel Cardoso, coordinador del Batallón de seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes quien perdió la vida debido a la explosión.

Esto debido a que el capitán descendió de la unidad en la que se desplazaban cuando detectaron una camioneta tipo pick-up de la que huyeron dos hombres; en ese momento se reportó la explosión.

Asimismo, resultaron heridos:

La Teniente Edereidian Milagros Juárez Juárez, de 29 años: presenta quemaduras en la mano izquierda y policontusiones

El Cabo Alejandro Omar Nuño Márquez, de 33 años: quemaduras de segundo grado en el pie izquierdo

El Soldado Ricardo Cipriano Sánchez, de 24 años: quemaduras de primer grado en el brazo derecho y la pierna izquierda

Para salvaguardar la seguridad de los elementos heridos se montó un operativo alrededor del hospital donde recibieron atención médica; fueron dados de alta el 23 de febrero.