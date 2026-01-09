La FGE de Michoacán detuvo a Yesenia Méndez por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo; horas antes de su captura, estuvo en la reunión de Grecia Quiroz y Josefina Rodríguez en Uruapan.

Así se muestra en imágenes que la propia alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, compartió en sus redes sociales, pues en las fotos se puede observar a la funcionaria presente en el acto.

Yesenia Méndez participó en reunión de Grecia Quiroz y Josefina Rodríguez antes de ser detenida

El jueves 8 de enero, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sostuvo un encuentro con la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Como ocurría de forma habitual, la alcaldesa participó en la reunión con las autoridades federal, en compañía de un grupo de colaboradores, entre ellos su secretaria particular, Yesenia Méndez Rodríguez.

Sin saberlo, la reunión que se realizó pasado el mediodía, fue la última que Grecia Quiroz sostuvo junto a Yesenia Méndez, pues horas más tarde la secretaria fue detenida por la FGE de Michoacán.

A través de Facebook, la alcaldesa de Uruapan compartió una publicación en la que informó sobre los trabajos que sostuvo con Josefina Rodríguez Zamora, además de que incluyó diversas fotos sobre la reunión.

En la serie de imágenes, se puede observar la mesa de trabajo que se instaló, pero también en algunas de ellas, se da cuenta de la presencia de Yesenia Méndez poco antes de ser detenida.

Yesenia Méndez fue detenida por presunta participación en homicidio de Carlos Manzo

En seguimiento a las investigaciones que autoridades de Michoacán llevan a cabo en torno al homicidio de Carlos Manzo, la noche del 8 de enero se asestó la detención de Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz.

Sobre la captura, se reportó que la colaboradora de la esposa de Carlos Manzo, habría participado en el asesinato al brindar información sobre los movimientos del alcalde, a integrantes del crimen organizado.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Secretaría de Seguridad de Michoacán, detuvo a Yesenia Méndez bajo la imputación de un par de delitos: