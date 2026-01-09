¿Quién es Yesenia Méndez Rodríguez? Se trata de secretaria particular de Grecia Quiroz.

Detenida por acusaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo y de quien te contamos a continuación.

Yesenia Méndez Rodríguez (Yesenia Méndez Rodríguez/Facebook)

¿Quién es Yesenia Méndez Rodríguez?

Yesenia Méndez Rodríguez es la secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, que también fue cercana a Carlos Manzo siendo integrante de su gabinete municipal desde septiembre de 2024.

Tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, Yesenia Méndez Rodríguez asumió brevemente el despacho municipal, mostrando su influencia en Uruapan durante un periodo de transición institucional y administrativa.

Posteriormente, Grecia Quiroz fue designada alcaldesa interina, por lo que la funcionaria fue trasladada al puesto de secretaria particular y consolidó su cercanía con la nueva administración al mantenerse en un puesto clave.

Su papel dentro del círculo de confianza de Carlos Manzo y Grecia Quiroz le otorgó relevancia política, siendo una figura clave en la dinámica interna del gobierno de Uruapan durante los meses críticos de finales del 2025.

Sin embargo, el 9 de enero de 2026 Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida en Uruapan bajo acusaciones de haber colaborado en el asesinato de Carlos Manzo al presuntamente filtrar información al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Yesenia Méndez Rodríguez (Yesenia Méndez Rodríguez/Facebook)

¿Qué edad tiene Yesenia Méndez Rodríguez?

No hay información pública confirmada sobre la edad de Yesenia Méndez Rodríguez.

¿Quién es el esposo de Yesenia Méndez Rodríguez?

Yesenia Méndez Rodríguez ha compartido diversas publicaciones en compañía de su esposo Arturo Ávalos.

Yesenia Méndez Rodríguez y su esposo (Yesenia Méndez Rodríguez/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Yesenia Méndez Rodríguez?

Respecto a su familia, Yesenia Méndez Rodríguez ha publicado que tiene tres hijos, dos niñas y un niño, aunque no ha detallado cuáles son sus nombre.

Yesenia Méndez Rodríguez y sus hijos (Yesenia Méndez Rodríguez/Facebook)

¿Qué estudió Yesenia Méndez Rodríguez?

No existe información pública disponible sobre los estudios o formación académica de Yesenia Méndez Rodríguez.

¿En qué ha trabajado Yesenia Méndez Rodríguez?

En lo que concierne a la experiencia laboral que ha desarrollado, la información de consulta pública y los reportes periodísticos señalan que Yesenia Méndez Rodríguez ha trabajado en:

Secretaria particular de Carlos Manzo en Uruapan, desde septiembre de 2024

Encargada de despacho del Ayuntamiento de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, noviembre de 2025

Secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, a partir de noviembre de 2025

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, fue detenida por homicidio de Carlos Manzo

La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán anunciaron la detención de Yesenia Méndez Rodríguez el 8 de enero de 2026 en Uruapan, como parte del un operativo conjunto.

La funcionaria es señalada como presunta colaboradora en el asesinato de Carlos Manzo, toda vez que en las investigaciones se ha determinado que pudo filtrar información del alcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones establecen que Yesenia Méndez Rodríguez habría mantenido comunicación con personas vinculadas al crimen organizado, lo que la colocó como pieza clave en la planeación del ataque que terminó con su vida.

El Registro Nacional de Detenciones confirma que enfrenta cargos relacionados con homicidio y delincuencia organizada, proceso que continúa bajo seguimiento judicial en Uruapan.