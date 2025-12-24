Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, compartió un mensaje donde recordó a su esposo, Carlos Manzo y llamó a no hacer disparos al aire en las fiestas.
“Y por favor en esta Navidad no disparen al aire, no más pérdidas de vidas inocentes. ¡Que viva Carlos Manzo el hombre más fuerte y valiente!”Grecia Quiroz
A través de redes sociales, compartió cómo extraña a su esposo, asesinado el pasado 1 de noviembre, y recordó que lo amará por siempre.
Grecia Quiroz pide no hacer disparos al aire en Navidad en nombre de Carlos Manzo
Grecia Quiroz compartió bendiciones para todo en Michoacán en la víspera de Navidad y lanzó un mensaje de paz por “no más pérdidas de vidas inocentes”.
En redes sociales, reconoció que esta navidad “se siente tan fría” por la ausencia de Carlos Manzo.
Asimismo, Grecia Quiroz resaltó que siempre extrañará a su esposo y recordó que su ausencia dejó un vacío en su familia.
“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia, jamás imaginé que tú nos hicieras falta un día, siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver Crecer a nuestros hijos, hoy no estás aquí y no sabes el gran vacío que has dejado en nuestra familia”Grecia Quiroz
Por la memoria de Carlos Manzo, Grecia Quiroz pidió que en esta Navidad no se hagan disparos al aire para no tener más pérdidas de vidas inocentes.
Grecia Quiroz bendice a todos y pide abrazar a los seres queridos
Por otra parte, Grecia Quiroz recordó a todos la importancia de abrazar a los seres queridos por que “nunca sabrán cuando será la última vez”.
Asimismo, pidió que “Dios bendiga a Uruapan, Michoacán y a todo México”; además envió sus “mejores deseos” para todos.