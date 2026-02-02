La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó un homenaje póstumo a su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, con la develación de una placa y un sombrero de mármol en Plaza Morelos.

“Pasarán los años y el nombre de Carlos Manzo seguirá escuchándose” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo

El acto ocurre mientras sigue pendiente la justicia por su asesinato, atribuido al grupo criminal “Los R”, y en medio de señalamientos que la propia alcaldesa califica como absurdos.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó un homenaje póstumo a su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, con la develación de una placa conmemorativa y un sombrero de mármol en Plaza Morelos, sitio donde el exmandatario fue visto por última vez antes de ser asesinado.

El acto, realizado tras una ceremonia religiosa, reunió a ciudadanos y simpatizantes del llamado Movimiento del Sombrero.

Los elementos conmemorativos fueron donados por la familia Corza, y la alcaldesa adelantó que ya se trabaja en una estatua que se colocará próximamente en memoria de Carlos Manzo.

Justicia pendiente por el asesinato de Carlos Manzo

El homenaje ocurre mientras continúa la exigencia de justicia por el crimen ocurrido el 1 de noviembre, días después del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

Tras la detención de César Sepúlveda, alias “El Botox”, relacionado con ese caso, Quiroz solicitó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se aceleren las investigaciones por el homicidio de su esposo.

La Fiscalía de Michoacán ha señalado al grupo criminal “Los R” como presunto responsable.

Hasta ahora, dos personas han sido vinculadas a proceso, y se investiga una posible filtración de información desde el entorno cercano al exalcalde.

“No tengo nada que ocultar”: Grecia Quiroz

Ante versiones que buscan vincularla con el caso, Grecia Quiroz aseguró que no se opone a ser investigada. Informó que mantiene reuniones semanales con la Fiscalía estatal y que entregó voluntariamente su teléfono para colaborar con las indagatorias.

La alcaldesa calificó como “absurdos” los señalamientos en su contra y reiteró que su único interés es que el asesinato de Carlos Manzo no quede impune.