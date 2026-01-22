La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, celebró la detención de César Sepúlveda “El Botox”, ya que se hizo justicia por Bernardo Bravo, líder limonero; pide se dé con asesinos de Carlos Manzo.

“Envíe un mensaje al secretario Omar Harfuch que yo esperaba que así como hubo justicia para Bernardo Bravo, haya justicia para Carlos Manzo también”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Tras un intenso operativo, en Apatzingán, Michoacán, se dio la captura de El Botox, quien habría participado en la tortura y asesinato de Bernardo Bravo en octubre de 2025.

De momento se ha apuntado que El Botox sería uno de los autores del asesinato de Bernardo Bravo, sin embargo, al ser un generador de violencia en Michoacán, no se descarta su participación en otros delitos.

Grecia Quiroz celebra detención de El Botox; pide justicia por Carlos Manzo

Para medios, Grecia Quiroz expresó sus felicitaciones al Gobierno Federal y estatal por la detención de El Botox, quien fue señalado como un objetivo prioritario por asesinato de Bernardo Bravo.

🚨Tras la detención de “El Botox”, Grecia Quiroz pide ver tras las rejas a quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo.



“Envié un mensaje al secretario Omar Harfuch, espero que así como hubo ya justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manzo”👇🏼pic.twitter.com/G2oXJ1d8rC — Azucena Uresti (@azucenau) January 22, 2026

Sin embargo, también señaló que envió un mensaje al titular de Seguridad, Omar García Harfuch, para la justicia para Bernardo Bravo se extienda a Carlos Manzo y se dé con sus asesinos.

Grecia Quiroz pidió que pronto se puedan ver los resultados de la investigación del caso Carlos Manzo y que próximamente se encuentre en la cárcel al asesino del ex alcalde de Uruapan.

Hasta el momento no se han dado más detenciones por involucrados en el asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre, sólo 12 días después de que Bernardo Bravo fuera localizado muerto.

Grecia Quiroz reafirma que está abierta a investigaciones

La alcaldesa de Uruapan también fue cuestionada sobre si ha habido avances en la investigación o si ya ha sido llamada a declarar tras asegurar que no está cerrada a ser investigada.

Al respecto, Grecia Quiroz reafirmó que no está cerrada a ello, en especial si así lo demanda la justicia y la ciudadanía, sin embargo confirmó que este señalamiento se da principalmente en redes sociales.