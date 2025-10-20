La mañana del lunes 20 de octubre localizaron el cuerpo del líder citrícola de Apatzingán, Michoacán, pero, ¿quién fue Bernardo Bravo? Te decimos lo que sabemos.

Acorde con lo señalado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán fijaría como motivo del asesinato de Bernardo Bravo el ser objetivo del crimen organizado debido a las protestas.

El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 30 de septiembre se registraban mil 987 homicidios.

¿Quién fue Bernardo Bravo? Líder limonero asesinado en Apatzingán

Bernardo Bravo Manríquez era el presidente de la Asociación de Citrícultores de Apatzingán que es el principal centro limonero de Michoacán.

Asimismo, en últimos días Bernardo Bravo había protestado por los pagos para los limoneros, pero también denunció las extorsiones para los citrícultores de parte del crimen organizado.

Sin embargo, fue secuestrado y torturado para después ser asesinado a balazos y abandonado su cuerpo en su automóvil la mañana de este lunes 20 de octubre 2025.

¿Qué edad tenía Bernardo Bravo?

No se tiene información sobre edad o entidad de nacimiento de Bernardo Bravo.

¿Quién era la esposa de Bernardo Bravo?

Aunque se desconoce quién era la esposa de Bernardo Bravo, en sus redes sociales mantiene que estaba casado.

¿Bernardo Bravo tenía hijos?

Sin embargo, se desconoce si Bernardo Bravo tenía hijos.

¿Qué estudió Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo era licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América, aunque también apunta en sus redes sociales que estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

¿En qué trabajó Bernardo Bravo?

Aunque se desconoce su trayectoria anterior, Bernardo Bravo era el presidente de Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), por lo que representaba a los productores y empacadores del limón.

A su vez, Bernardo Bravo lideraba la búsqueda para regularizar la comercialización del limón, aunque su trabajo principal era la organización productiva, económica y social en Michoacán.

En últimos días, había formado parte de las protestas de agricultores en Michoacán, asimismo denunció ante autoridades la extorsión de parte del crimen organizado en contra de los citricultores de Michoacán.

Bernardo Bravo: Fiscalía confirmó hallazgo del cuerpo del líder limonero

La Fiscalía de Michoacán confirmó que Bernardo Bravo fue encontrado muerto dentro de su vehículo en un camino a la comunidad Los Tepetates, en Michoacán.

Acorde con lo dado a conocer por medios locales, Bernardo Bravo presentaba huellas de tortura y un grupo de personas fueron quienes encontraron su camioneta en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario.

No se tiene información sobre su captura, sin embargo y supuestamente, Bernardo Bravo contaba con seguridad y su camioneta estaba blindada, derivado de las amenazas que recibía del crimen organizado.