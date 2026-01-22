César Sepúlveda, conocido como ‘El Botox’, fue detenido en Michoacán por autoridades federales y estatales por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos como homicidio y extorsión.

César Sepúlveda, líder criminal en Michoacán, sería el autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, líder de limoneros en el estado.

Tras su detención, Omar García Harfuch señaló que se le imputarán varios delitos de extorsión y homicidio.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de César Sepúlveda, ‘El Botox’, líder criminal en Michoacán, como:

¿Quién es César Sepúlveda, ‘El Botox’?

¿Cuántos años tiene César Sepúlveda, ‘El Botox’?

¿Cuál es el signo zodiacal de César Sepúlveda, ‘El Botox’?

¿César Sepúlveda, ‘El Botox’ tiene esposa?

¿César Sepúlveda, ‘El Botox’ tiene hijos?

¿Qué estudió César Sepúlveda, ‘El Botox’?

¿Cuál es la trayectoria de César Sepúlveda, ‘El Botox’? y más

‘El Botox’, cuyo nombre completo es César Alejandro Sepúlveda Arellano, es el líder criminal de Michoacán relacionado con el asesinado del líder limonero Bernardo Bravo.

De acuerdo con las autoridades, César Sepúlveda y su grupo delictivo está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su detención es “una noticia muy importante para el sector limonero”, señaló un productor con Azucena Uresti, quien compartió que los cobradores de su grupo criminal les pedían hasta 2 pesos por cada kilo de limón que cosechaban y vendían.

De acuerdo con información dada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, César Sepúlveda, ‘El Botox’, tiene entre 42 y 43 años de edad.

Si bien conocemos un aproximado de la edad de César Sepúlveda, no conocemos su fecha de cumpleaños, por lo que no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació ‘El Botox’.

Si bien no se sabe si César Sepúlveda, ‘El Botox’, tiene o no esposa, autoridades señalaron a Blanca Esmeralda ‘A’ como su pareja sentimental, quien fue detenida a finales de octubre de 2025.

La mujer fue detenida cuando manejaba una camioneta con alrededor de 100 mil pesos, así como un envoltorio con una sustancia con características de metanfetamina.

De acuerdo con un video realizado por el mismo líder criminal de Michoacán, ‘El Botox’, tiene una hija, pues pidió a las autoridades liberar a su esposa e hija, a quienes consideró “privadas ilegalmente de la libertad”.

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de César Sepúlveda, ‘El Botox’.

Cesar Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, es identificado como el líder del cártel de “los Blancos de Troya”.

Asimismo, se le identifica como ex miembro de un grupo de autodefensas que derivó en actividades criminales.

El grupo que lidera ‘El Botox’ está relacionado con el CJNG, así como con Los Viagras y el Cártel de Acahuato.

César Sepúlveda es identificado por los limoneros como el líder del grupo que los extorsiona por la producción del limón, por el que les piden 2 pesos por kilo.

Asimismo, señalaron que cuando este pago exigido no se realizaba, además los “multaba” con 200 mil pesos extra al pago solicitado por la cosecha.