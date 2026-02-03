Durante la develación de la placa conmemorativa de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, manifestó que no habrá pacto ni se arrodillará ante el crimen organizado de Michoacán.

El domingo 1 de febrero se cumplieron tres meses del asesinato del esposo de Grecia Quiroz y alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos del crimen organizado, según las investigaciones.

Grecia Quiroz rechaza que su gobierno vaya a pactar con el crimen organizado

Ante la ciudadanía de Uruapan, Grecia Quiroz aseguró que deben tener la certeza de que su gobierno no pactará con el crimen organizado, ni se arrodillará ante la delincuencia.

Grecia Quiroz afirmó en este tenor que no se van a ensuciar las manos y no vivirán arrodillados a pesar de que corran peligro; asimismo, añadió que espera seguir apoyando a Uruapan y Michoacán.

🔴Durante la develación de placa y un sombrero de mármol en homenaje a Carlos Manzo, a tres meses de su asesinato en Uruapan, Michoacán.



La presidenta municipal y esposa Grecia Quiroz, afirmó que no se arrodillará ante el crimen organizado.



“Nosotros no vamos a pactar con… pic.twitter.com/0xmGJvU3Oh — Azucena Uresti (@azucenau) February 2, 2026

La alcaldesa de Uruapan aseveró que su gobierno es de puertas abiertas y caminará junto al pueblo, por lo que los apoyará en todo lo que esté al alcance de sus manos.

Finalmente, Grecia Quiroz agradeció a quienes apoyan al Movimiento del Sombrero fundado por Carlos Manzo, el cual demostrará que está más fuerte que nunca.

Grecia Quiroz quiere saber quién mandó a matar a Carlos Manzo

Además de la develación de la placa, Grecia Quiroz encabezó la sesión solemne para colocar el cuadro de Carlos Manzo, evento en el que la alcaldesa repitió que quiere saber quien lo mandó a matar.

Grecia Quiroz mencionó que es la primera vez que se coloca un cuadro de un alcalde tras su primer año de gobierno, por lo cual declaró que exige saber quién dio la orden a Jorge Armando “el Licenciado”.

Ya que, asevera, “el Licenciado” tuvo que trabajar para alguien, línea de investigación que Grecia Quiroz quiere se aborde, así como el motivo que derivó en el asesinato de Carlos Manzo.

Se está a la espera de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán revele más detalles sobre la investigación, como una nueva detención y los hallazgos en sus teléfonos que den con los culpables.